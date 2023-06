Mauro Icardi, fresco vincitore del campionato col Galatasaray, tornerà al PSG in attesa di scoprire il suo futuro

L’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi sta per tornare al PSG. Il club parigino è infatti proprietario del cartellino del centravanti che ha da poco festeggiato il campionato vinto con il Galatasaray, dove si trovava in prestito. Il suo futuro è incerto e l’agente-moglie Wanda Nara lascia alcuni segnali in una sua stories pubblicata su Instagram.

LE PAROLE –: «Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray. Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e sapevo dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene quel giorno a Parigi in cui l’ho convinto a trasferirsi qui. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno si è avverato. Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori».

