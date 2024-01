Continua a tenere banco sui media sportivi italiani la vicenda riguardante un improbabile ritorno di Maurito a Milano.

Questa volta le voci che vedono un possibile ritorno all’Inter di Mauro Icardi sono più forti delle altre volte; la possibilità però che ciò accada veramente restano comunque piuttosto vicine allo zero.

Il punto

I nerazzurri hanno comprato Buchanan e l’esterno molto probabilmente sarà l’unico colpo in entrata della sessione. Dirigenti e staff tecnico sono contenti della rosa a disposizione nonostante il rendimento non sempre all’altezza degli attaccanti di riserva Arnautovic e Sanchez. Acquistare l’ex capitano costerebbe inoltre troppo tra prezzo del cartellino da pagare al Galatasaray e soprattutto ingaggio (guadagna circa 10 milioni a stagione!). Tuttavia non sono questi i motivi che impediscono il realizzarsi dell’affare.

Mauro Icardi Wanda Nara

Muro insormontabile

L’addio di Icardi fu estremamente burrascoso e, se è vero che all’Inter non ci sono più i tecnici Spalletti e Conte ed i giocatori Perisic, Brozovic ed Handanovic con cui i rapporti non erano buoni, va detto che Marotta e Ausilio difficilmente potrebbero voler trattare con l’agente Wanda Nara, lo ritiene Tuttosport. I tifosi si dividono tra pro e contro un clamoroso ritorno, d’altronde l’ex capitano, prima della vicenda della rimozione della fascia, aveva segnato con la maglia dell’Inter 124 goal in 6 stagioni; più di Lautaro Martinez, per capirci, anche se all’attuale 10 non mancano molte reti per superarlo visto che è a quota 119.

