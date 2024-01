Calciomercato Milan, il Como di Fabregas bussa alla porta per Romero! Lo scenario per il giovane attaccante argentino

Novità importanti sul calciomercato Milan, con Luka Romero che potrebbe dire addio ai rossoneri per trasferirsi in prestito per aumentare il proprio minutaggio. Parecchie le richieste per il giovane attaccante argentino, ma adesso spunta un nuovo club italiano.

Come riferisce Matteo Moretto, anche il Como di Cesc Fabregas si sarebbe iscritto alla corsa per il classe 2004. I rossoneri, dal canto loro, non hanno ancora preso una decisione definitiva sul futuro del calciatore ex Lazio.

