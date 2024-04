L’ex portiere Mario Ielpo punterebbe su un tecnico italiano o che conosca la Serie A per il post-Pioli.

Mario Ielpo a MilanNews ha detto la sua sul brutto momento del Milan. “Sicuramente il ciclo mi sembra finito. La squadra invece che migliorare e trovare certezze si è man mano sfaldata. E ha fatto bene solo nei momenti facili del calendario, peraltro molto squilibrato con parentesi molto semplici alternate a momenti difficili sia all’andata che al ritorno”.

Mancanza di leadership

“Certamente nell’anno dello scudetto c’erano elementi come Kjaer in difesa ma ci aggiungo anche Théo, Kessie e Tonali a centrocampo, Giroud davanti. Qualcuno è stato venduto, Kjaer è arrivato alla fine di un percorso di altissimo livello e lo stesso si può dire di Giroud. E gli altri non sono stati in grado di soppiantare i precedenti leader”.

Julen Lopetegui

Su Lopetegui

“Allenatori che vengono da un altro pianeta calcistico fanno fatica, quantomeno all’inizio. Non è una questione di nazionalità ma di conoscenza del campionato. Motta è maturato sia da calciatore che da allenatore in Italia, sarebbe quindi pronto. Prenderne uno e buttarlo nella mischia in un momento così secondo me non è semplice. E infatti a parte Mourinho nessuno è riuscito a vincere subito”.

L’operato del tecnico rossonero

“Gli darei un 7 perché purtroppo quello che lascia è importante. Però prima di arrivare a oggi ha fatto delle imprese importantissime, come vincere lo scudetto, raggiungere una semifinale di Champions. E poi resistere al timone nonostante i cambi di proprietà non è così semplice. Ha fatto delle cose bellissime, però ciò che lascia è una squadra incerottata”.

