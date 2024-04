L’ex allenatore Arrigo Sacchi consiglia l’italo-brasiliano ma non risparmia critiche alla società rossonera.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha elogiato Thiago Motta sostenendo che lo vedrebbe bene al Milan in determinate condizioni. “È stato un ottimo centrocampista, testa alta e idee chiare. E poi ha fatto esperienze importanti in grandi club. Guardate che allenare a Bologna non è mica uno scherzo. Se fai male non ti contestano, ma ti ridono dietro, che è anche peggio“.

Perché prenderlo

“Come Gasperini, è uno che dà tantissimo al calcio. In termini di impegno, coraggio, idee. Ha delle idee, che sono la cosa più importante nel bagaglio di un allenatore. Perché i giocatori te li possono comprare o no, ma le idee sono soltanto tue ed è sufficiente trasmetterle ai ragazzi per ottenere ciò che desideri. Perché prenderlo? È moderno, europeo e visionario“.

Thiago Motta

Le perplessità

“Thiago Motta al Milan? Lo vedrei benissimo, a patto che… Vedete, io voglio bene agli allenatori, e vorrei che fossero sempre messi nelle migliori condizioni per potersi esprimere. Qui, intendo al Milan, non ho ancora capito quale sia la catena di comando. Non mi stancherò mai di dire che i successi partono sempre dal club che, con la sua storia e il suo stile, con di più della squadra, e la squadra conta di più del singolo. Il club, quindi, com’è strutturato? Chi decide? Quale politica s’intende perseguire? Thiago Motta va benissimo, perché uno che sta lottando per entrare in Champions con il Bologna deve per forza avere qualità superiori. Però bisogna vedere se al Milan l’ambiente è pronto ad accoglierlo con la disponibilità e la pazienza di cui un allenatore ha bisogno”.

L’articolo Sacchi: “Thiago Motta ha coraggio e idee, lo prenderei al Milan anche se non ho capito qual è la catena di comando” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG