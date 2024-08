L’ex portiere Mario Ielpo loda il nuovo allenatore e l’acquisto di Morata sollevando però qualche dubbio su Pavlovic.

Mario Ielpo ha parlato a MilanNews.it di come il Milan si prepara alla prossima stagione. “Io penso che Fonseca possa essere un tassello giusto per migliorare i risultati della scorsa stagione, nel senso che non credo che possa essere l’allenatore che da solo fa questo. È un ottimo allenatore, e se supportato da giocatori bravi e dalla società che lo aiuta, può fare grandi risultati”.

Milan in lotta per lo Scudetto

“Deve provarci. Il Milan che non gioca per lo Scudetto, oggi come oggi, è un Milan ‘inutile’, nel senso che non si può certo partire per dire ‘Arriviamo fra le prime quattro’. Cioè questo è un obiettivo aziendale da un punto di vista del bilancio, però non può essere un obiettivo sportivo per il Milan oramai. La fase critica dei vari passaggi di proprietà dovrebbe essere superata, quindi il Milan deve giocare per cercare di vincere le competizioni. Poi ci riesce o non ci si riesce fa parte dello sport. Quindi deve puntare a vincere”.

Strahinja Pavlovic

Sui nuovi acquisti

“Morata è un grandissimo acquisto. Pavlovic ha delle doti. Adesso bisogna vedere se il Milan giocherà con la difesa alta e quanta velocità il serbo abbia per adempiere ai suoi compiti, perché dal mio punto di vista più la difesa è alta più il centrale deve essere veloce. Quindi è un po’ da vedere, però insomma sembra che abbia qualità anche lui. Poi vedremo se si completerà bene questo mercato o rimarrà un po’ incompleto”.

