Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha commentato il momento attuale dei rossoneri dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo ha parlato così il momento del Milan:

«Il problema è che ora è un’altra squadra rispetto a quella di partenza. Non puoi giocare con Pulisic e Chukwueze se no sei squilibrato in campo. Saelemaekers? Era l’equilibratore, quest’anno chi è?».

