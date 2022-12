Sono queste le parole di Mario Ielpo, l’ex portiere rossonero parla degli infortuni del Milan in questa stagione.

Ecco le parole di Mario Ielpo a Calciomercato.it ecco cosa dice l’ex portiere rossonero del Milan: “E’ difficile farsi un’idea da lontano di quello che sta succedendo intorno a Mike Maignan. Il problema al polpaccio purtroppo è sempre un infortunio subdolo. Pensi di esser guarito ma hai sempre dei dolori e rischi delle ricadute. E’ evidente che ci sia allarme nell’ambiente, c’è qualcosa che non va e ce ne siamo accorti davvero tutti”.

Conclude così: “Non penso si possa parlare di sfortuna o di un problema infortuni in casa Milan. La realtà è che i calendari sono diventati assurdi in questi ultimi tre anni dopo la pandemia. Si gioca troppo con ritmi senza senso. Questo ha minato i muscoli dei giocatori. E’ chiaro che ci sia un problema specifico legato soprattutto ad alcuni giocatori. L’infortunio muscolare non si recupera mai al 100%, le cicatrici restano… con il polpaccio è come avere un muscolo nuovo. E’ un muscolo delicatissimo e non sai davvero mai bene quando sei guarito”.

