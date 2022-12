Sono queste le parole del giornalista Carlos Passerini a MilanNews.it, ecco cosa dice sul Milan e sul problema portiere.

Ecco le parole di Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera che parla a MilanNews.it, ecco cosa dice sul problema portiere del Milan: “So che su Sportiello dipende dalle richieste dell’Atalanta essendo in scadenza a giugno. Sono due portieri molto diversi: Sportiello è più di posizione e gestione dell’area, mentre Cragno è molto più esplosivo. Sono entrambi bei profili e, di sicuro, sono entrambi portieri che vanno messi a rodaggio; l’ideale sarebbe avere un portiere pronto. Sportiello e Cragno, facendo le somme, si equivalgono. A me piacciono entrambi“.

Conclude così: “Sì, è ovvio che sarebbe stato meglio arrivare in un altro modo alla ripresa… Ci sono rivali che arrivano in maniera migliore, come il Napoli che ha tanti giocatori usciti presto dal Mondiale, al contrario del Milan. Anche l’anno scorso il Milan ha pagato tanto gli infortuni nel girone d’andata, dando tregua nella parte finale, in cui, non a caso, il Milan diede l’accelerata decisiva. Gli infortuni condizionano, anche se il Milan ha creato una rosa lunga con giocatori intercambiabili, però qualcosa paghi… Il mese di gennaio rischia di essere decisivo“.

