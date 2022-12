Il giornalista Carlos Passerini parla a MilanNews.it del possibile rinnovo di Leao con il Milan, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Carlos Passerini il famoso giornalista parla a MilanNews.it della trattativa di rinnovo di Leao con il Milan: “Io ho fiducia, che è la fiducia che mi arriva dal Milan. Non è una fiducia cieca, perché tutti sanno che la partita sia lunga e complicata. Credo, inoltre, che anche le esperienze di chi è andato via a zero negli anni scorsi (Donnarumma, Kessie) abbiano fatto un po’ tesoro.“

Conclude così il giornalista: “È fiducia, non ottimismo, nel fatto che Leao dica ai compagni di stare bene al Milan e che ha capito che il Milan sia il posto nel quale può crescere meglio. Il nodo resta la multa. Il Milan può aiutare fino ad un certo punto, trovando una formula che sostenga Leao nel togliersi questo pensiero… È il vero ostacolo al rinnovo, altrimenti il rinnovo ci sarebbe già stato“.

