Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, risponde al presidente della FIGC Gravina in merito all’Inchiesta sulla Juve

Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto per commentare così l’inchiesta che riguarda la Juve, rispondendo anche al presidente della FIGC Gravina.

LE PAROLE – «Sono d’accordo con il presidente della Federazione. L’Italia è un Paese incredibile, in cui i processi non solo si fanno fuori dai tribunali, ma si fanno anche preventivi. Mi collego alle dichiarazioni di Gravina, non bisogna esporre le persone ad un linciaggio mediatico senza precedenti. La magistratura deve fare il suo corso, ma non dobbiamo scomporci, perché il calcio italiano è solido e ha regole ben precise e controllori ben attenti. Credo che il nostro calcio possa superare, nel breve periodo, questo momento di crisi».

L’articolo Iervolino risponde a Gravina: «Ha ragione, basta linciaggi fuori dai tribunali» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG