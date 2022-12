Dopo la partita tra Polonia e Argentina, sulla Rai parla David Trezeguet, ecco cosa dice il francese sulla Juventus.

Sono queste le parole alla Rai del francese David Trezeguet, ecco cosa dice su un eventuale ritorno alla Juventus dopo il caos CDA: “Prontissimo, senza dubbio. Ho fatto 10 anni come calciatore anche in un momento non semplice per la Juve. Tramite la famiglia Agnelli sono tornato come brand ambadassor. Per questo, visto il rapporto creato con la Juve, c’è sempre disponibilità da parte mia, senza dubbio.“

Conclude così il francese “Sicuramente adesso ci sarà un percorso in cui la Juve dovrà trovare la soluzione giusta. Sul lato sportivo nel 2006 il momento è stato più difficile da gestire, ma noi lo abbiamo gestito benissimo nello spogliatoio. Ora ci saranno altri personaggi a gestire questa situazione. Per quanto riguarda me e gli altri, il nostro aiuto ci sarà sempre. Se chiamano ci sarà disponibilità al 100%.“

