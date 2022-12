Infortunati Milan, si rivedono finalmente Ibrahimovic e Maignan. E non solo loro presenti in quel di Milanello

Domani Stefano Pioli potrà ritrovare il suo Milan, o almeno quei giocatori che non sono partiti per giocare il Mondiale in Qatar.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, a Milanello e poi per il ritiro in Qatar ci saranno Ibrahimovic e Calabria, oltre che Maignan e Saelemaekers (che da diverse settimane svolgono allenamenti personalizzati al Centro Sportivo rossonero). Insieme a loro anche diversi ragazzi della Primavera, desiderosi di mettersi in mostra.

