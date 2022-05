L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo si chiede i motivi per cui Alex Meret non sia titolare della porta azzurra.

Gennaro Iezzo ha parlato a Radio Marte ancora una volta dell’alternanza portieri al Napoli. “Se Meret non gioca non supererà mai i suoi limiti, dal punto di vista tecnico non li ha ma il problema è nell’esperienza. Da quando è arrivato a Napoli ha giocato pochissimo, ma è fortissimo. L’allenatore lo vede tutti i giorni, quindi sotto qualche altro aspetto non lo convince”.

“Ospina è una garanzia, ti permette di gestire anche momenti importanti. Non penso guadagni grandi cifre. Meret ha bisogno di giocare. Carnesecchi è un portiere di grande personalità, per giocare in piazze importanti c’è bisogno di questo aspetto, farà un cammino importante“.

