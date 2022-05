La Lazio continuerà a pianificare la prossima stagione sotto il segno di Maurizio Sarri, manca solo l’annuncio del suo rinnovo.

Il progetto Sarri alla Lazio continua: il presidente Claudio Lotito ha rivelato a Sky Sport di avere l’accordo col tecnico, manca solo l’annuncio ufficiale dunque. Maurizio Sarri firmerà un contratto fino al 2025 con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più bonus.

Maurizio Sarri

Nel contratto attuale era prevista una clausola che permetteva all’allenatore di rescindere per andare all’estero ma nel nuovo vincolo non ci sarà nulla del genere, al contrario di quanto si diceva in passato. Ora si possono programmare i nuovi acquisti per rendere la squadra sempre più a misura di Sarri; Lotito cercherà per quanto possibile di accontentare i dettami del tecnico sul mercato.

