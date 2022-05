Arrivano importanti novità sul fronte societario del Milan: Investcorp si ritira dalla trattativa per acquistare il club.

Il presidente esecutivo di Investcorp, fondo del Bahrein, Mohammed Al Ardhi comunica su Twitter di aver trattato l’acquisto del Milan ma che la trattava non è andata a buon fine; ecco il suo messaggio. “Abbiamo dialogato con Elliott circa un potenziale investimento nel Milan”.

Stefano Pioli

“Come può accadere in queste trattative, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di concludere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre“. Il club rossonero però non dovrebbe restare in mano al fondo Elliott perché il fondo americano RedBird avrebbe fatto un’offerta di 1,3 miliardi di euro; si tratta.

