L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha espresso il suo parere sulla vittoria dello Scudetto da parte del Milan.

Il Milan ha avuto la meglio su Inter e Napoli nella corsa Scudetto e Massimo Moratti ha detto la sua a Radio Kiss Kiss Napoli. “Sotto un certo profilo tutte e tre le squadre che hanno lottato avevano qualità e forza per vincere lo scudetto, ma tutte hanno commesso degli errori con dei momenti negativi nel corso della stagione”.

Milan esulta scudetto

“È sembrata una rincorsa a chi non ce la faceva più, ma il Milan l’ha meritato perché ha fatto qualcosa in più per conquistarlo“. È stata una Serie A che a volte sembrava nessuno volesse vincere, ma questa incertezza ha finito per tenere tutti col fiato sospeso fino alla fine.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG