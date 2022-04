L’ala della Fiorentina Jonathan Ikoné si è detto molto carico per il finale di stagione ora che sta trovando più spazio in campo.

Jonathan Ikoné ha parlato degli obiettivi personali e di squadra ai canali ufficiali della Fiorentina. “Sono felice di aver fatto gol a Napoli: avevo delle occasioni da tre mesi ma non riuscivo a concretizzarle. Segnare non è facile, spero che questo non sia solo il primo. Sarei contento di farne cinque da qui a fine campionato, sono molto carico per il finale di stagione. La Fiorentina mi si adatta bene, ha un gioco che predilige molto l’uso del pallone e questo mi piace molto”.

“Il Venezia? Sarà una sfida insidiosa, abbiamo battuto una grande come il Napoli e servirà restare coi piedi per terra. I tifosi accorsi all’allenamento? Creare un legame con la tifoseria è importante, loro hanno bisogno di noi come noi di loro, questo calore è importante perché ci spinge a ottenere risultati positivi. Italiano? E’ un allenatore molto importante che sa molte cose e questo può farmi migliorare in tanti aspetti. Penso sinceramente che possiamo riuscire ad arrivare in Europa, faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo. I compagni di squadra? Il più difficile da affrontare è Igor, spesso me lo trovo davanti in allenamento come avversario ed è davvero forte. Ho legato molto con Maleh, perché parla un po’ di francese“.

