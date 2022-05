In Spagna continuano a ritenere che Kalidou Koulibaly voglia andare al Barcellona e che il club stia cercando di accontentarlo.

Il Barcellona cerca un difensore centrale di primissimo livello per la prossima stagione ma non può spendere tanti soldi, ecco perché sono state depennate le opzioni De Ligt e Koundé del Siviglia. Attenzioni rivolte quindi, secondo il quotidiano Sport, unicamente su Kalidou Koulibaly che vorrebbe fortemente un trasferimento in Spagna.

Miralem Pjanic

I catalani potrebbero convincere il Napoli proponendo uno scambio con Miralem Pjanic che è fuori dal progetto ma che è stato allenato da Spalletti a Roma. I due giocatori tra l’altro condividono anche lo stesso procuratore Fali Ramadani che ha in programma questa settimana un incontro con De Laurentiis, ricordiamo che il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

