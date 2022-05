I viola cercano almeno un esterno per la prossima stagione ed hanno già una lista di obiettivi in tal senso.

La Fiorentina considerata la qualificazione alla prossima Conference League deve aumentare il numero dei giocatori possibilmente di livello presenti in rosa. I viola hanno perso Alvaro Odriozola che per ora torna al Real Madrid per fine prestito e quindi le prime riflessioni riguardano la sua sostituzione.

IM_Carlo_Ancelotti

In realtà, riporta il Corriere dello Sport, non è scontato che il terzino spagnolo resti alla corte di Ancelotti, e forse ci sarebbe qualche possibilità di riportarlo a Firenze. Le altre opzioni valutate da Barone e Pradè sono Raoul Bellanova del Cagliari che però è anche nel mirino dell’Inter, Geertruida del Feyenoord e Birindelli del Pisa.

