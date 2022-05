I rossoneri non possono rilassarsi perché la concorrenza già è attiva sul mercato e si sta rafforzando.

Il Milan non si culla sugli allori dello Scudetto vinto e pensa già a come rinforzarsi sul mercato. Assodato che si viaggia verso un campo di proprietà, ci sono Zlatan Ibrahimovic e Frank Kessie da sostituire. Sul fronte societario Red Bird Capital sembra essere sul punto di acquistare gran parte delle quote, il resto rimarrà ad Elliott.

Sven Botman

Se per l’attaccante manca solo l’annuncio, preso, infatti, Divock Origi svincolato dal Liverpool, per il centrocampista le cose sono un tantino più complicate. L’obiettivo è Renato Sanches del Lille che ha il contratto in scadenza a giugno 2023: ecco perché è ritenuta eccessiva la richiesta di 20 milioni. Anche Romagnoli andrà via e, secondo il Corriere dello Sport, si monitorano Botman sempre del Lille oltre a Lang e De Katelaere del Bruges.

