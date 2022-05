I giallorossi devono scegliere adesso la strategia da intraprendere per il rinnovo del contratto di Nicola Zaniolo.

Nicolò Zaniolo è reduce da una stagione altalenante che non ha chiarito le idee ai dirigenti giallorossi. L’ex Inter ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e quindi si ragiona sul da farsi. Secondo SportMediaset la Roma ha due ipotesi al vaglio: negoziare da subito il rinnovo o vedere il suo rendimento nei prossimi mesi correndo il rischio di perderlo per pochi euro.

Le richieste del giocatore per prolungare al momento sono alte e quindi servirebbero soluzioni creative come una clausola rescissoria a 50 milioni; cifra al momento alta ma poi chissà… Zaniolo chiede 6 milioni, stipendio dei top Pellegrini ed Abraham, la Roma per ora temporeggia e riflette. In ogni caso molto se non tutto dipenderà dal rendimento del ragazzo.

