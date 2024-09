Il club catalano è sempre stato un ammiratore del capitano nerazzurro che in questo momento sta attraversando un momento negativo. L’Inter cerca di rimettersi in sesto dopo l’inattesa sconfitta contro il Milan di domenica scorsa: nel frattempo però arrivano dalla Spagna clamorose indiscrezioni di mercato. L’indiscrezione Nonostante il recente rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter, il nuovo vincolo scade il 30 giugno 2029, si riaffacciano le voci di un possibile addio. Questa non è la prima volta che si parla di una partenza dell’argentino verso lidi più lontani, con grandi club europei pronti ad accoglierlo. La novità, però, riguarda la postura della dirigenza nerazzurra che, secondo quanto riportato da fonti spagnole, sarebbe ora più incline a considerare una cessione. Sirene spagnole Tra i club interessati spicca il Barcellona: secondo quanto riporta Todofichajes.com, in particolare il presidente Laporta è alla ricerca di un degno sostituto per Robert Lewandowski. Il […]

Leggi l’articolo completo Il Barcellona medita l’assalto per un big dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG