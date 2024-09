I nerazzurri hanno bisogno di invertire la rotta in campionato dopo una partenza a rilento: nel frattempo ad Appiano un giocatore mostra significativi miglioramenti. L’Inter in vista della non semplice gara di Udine, i friulani sono al terzo posto con 2 punti in più dei nerazzurri, non potrà far conto su 2 giocatori infortunati. L’ultima defezione La squadra di Inzaghi, dopo aver archiviato il derby, si trova ad affrontare una serie di sfide importanti, tra cui emerge la partita contro l’Udinese. Un appuntamento a cui non potrà partecipare Nicolò Barella. Il centrocampista, pezzo fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, è costretto a saltare la trasferta a Udine a causa di un infortunio, una distrazione muscolare che lo costringerà ai box forse fino alla prossima soste per le nazionali. Non solo brutte notizie Se da un lato l’infortunio di Barella rappresenta un ostacolo, dall’altro il recupero di un altro elemento offre una […]

Leggi l’articolo completo Inter: un infortunato brucia le tappe, fissato il giorno del rientro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG