L’attaccante di Castellammare di Stabia sta facendo molto bene in Toscana dopo aver girovagato in prestito. Nell’ultima giornata di campionato tutti e 3 i fratelli Esposito sono andati a segno nei rispettivi incontri, regalando alla loro famiglia un weekend di pura gioia sportiva. Tra questi, Sebastiano, classe 2002, sembra particolarmente in evidenza grazie alle sue prestazioni con l’Empoli. Week end da sogno L’attaccante azzurro, con un goal ha contribuito in modo significativo alla vittoria esterna della sua squadra contro il Cagliari: lo stabiese è stato eletto anche migliore in campo. Un exploit che non è stato l’unico motivo di festa per la famiglia Esposito, considerando che anche Francesco Pio e Salvatore hanno lasciato il segno con le loro prestazioni nel campionato cadetto, il primo con una doppietta e il secondo con un goal su rigore. Scenari futuri Sebastiano e Francesco Pio sono ancora di proprietà dell’Inter ma i dirigenti hanno […]

