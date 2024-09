L’ex terzino destro, protagonista con l’Inter del Triplete, Maicon Douglas, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri. A margine di un evento legato al videogioco EA FC 25, Maicon è stato intervistato ai cronisti presenti per parlare dell’Inter. “Ne ho vissute tante di partite come il derby, so che è importantissima per la città. Credo che sia solo un momento così, ma siamo sempre vicini all’Inter. Hanno cambiato qualche giocatore, ma la squadra c’è; la difesa è la stessa che ha fatto tantissimo l’anno scorso. La squadra può fare grandi cose ancora”. La flessione di Lautaro “Ha dato tanto all’Inter e all’Argentina e può dare ancora. Capitano momenti particolari, ma ritroverà il modo per ritornare forte”. Il nuovo Maicon “Non esiste, quello che ho fatto io rimane lì. Altri giocatori nel mio ruolo stanno facendo benissimo, tipo Dumfries. Ma Maicon è Maicon, gli altri sono gli altri”. Sul derby perso “Ho visto il derby, sono […]

