L’ex tecnico Fabio Capello cerca di spiegare cosa non sta funzionando nella squadra di Inzaghi. Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha parlato dei prossimi impegni delle milanesi focalizzandosi in particolare sulle difficoltà dell’Inter. “Domani sera il Milan giocherà in casa contro il Lecce. Sulla carta pare un impegno semplice, ma, dopo la vittoria nel derby, aspettiamo questa partita per poter dire se i rossoneri hanno veramente trovato il gioco e l’equilibrio”. Verso il match di Udine “Non è una partita facile perché troverà una squadra sconfitta a Roma che avrà voglia di rifarsi. Lo stesso discorso vale per l’Inter dopo il ko nel derby. Credo che i nerazzurri abbiano bisogno di ritrovarsi a livello mentale: devono ritrovare l’umiltà e la voglia che avevano. Ad esempio, quella dimostrata in Inghilterra contro il Manchester City in Champions: la si è vista soltanto nei primi 25 minuti contro il Milan”. L’avversaria dei nerazzurri “L’insidia principale dell’Inter […]

