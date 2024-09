Il giornalista Gianni Visnadi commenta i numeri del bilancio presentati dai nerazzurri. Gianni Visnadi su Il Giornale ha elogiato l’Inter per le manovre economiche messe in atto. “Non uno scudetto, ma quasi. Il CdA dell’Inter ha approvato il progetto di bilancio chiuso al 30 giugno, che sarà sottoposto all’assemblea degli azionisti a fine ottobre”. Numeri positivi “Accanto allo scudetto sul campo, il club nerazzurro non affianca quello virtuoso dei conti, ma dopo anni di profondo rosso, il -36 milioni fatto registrare nell’ultima stagione è indubbiamente tappa importante di un percorso di risanamento cominciato all’indomani della pandemia (ma non solo dalla pandemia causato): dai 245 milioni di passivo del 2021, ai 140 della stagione successiva, agli 85 del 2023. In crescita anche i ricavi (473 milioni contro 425 del 2023) e stazionarie le spese (464 milioni contro 465) e per questa ragione, per la prima volta dal 2018 il valore della […]

