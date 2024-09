I nerazzurri devono pensare a come fare per resistere agli assalti dei top club per i propri gioielli. Nel mondo del calcio, gli infortuni possono spesso cambiare le sorti non solo delle squadre ma anche delle carriere dei giocatori. È questo il caso di Rodri il cui recente infortunio ha aperto nuovi scenari di mercato. La sua assenza potrebbe protrarsi addirittura fino alla fine della stagione costringendo il Manchester City a tornare sul mercato. Obiettivo numero uno Secondo teamtalk.com tra i nomi al vaglio della dirigenza dei Citizens spicca quello di Nicolò Barella dell’Inter, che da tempo interessa al club inglese. Il centrocampista sardo, tra l’altro, ha subìto una distrazione al retto femorale della coscia destra e sarà costretto a saltare non solo le partite contro Udinese e Stella Rossa, ma probabilmente anche l’incontro con il Torino. Gli scenari L’Inter non lo considera incedibile, come del resto non considera tale […]

Leggi l’articolo completo Guardiola guarda in casa Inter per sostituire Rodri, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG