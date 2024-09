L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ritiene che la prima avversaria per la vittoria del campionato sia la sua squadra. Dusan Vlahovic ha parlato a DAZN di come è cambiata la Juventus passando da Allegri a Thiago Motta; il serbo ha detto la sua anche sui migliori attaccanti al mondo. “Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me. Con mister Allegri, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto”. Le richieste di Thiago Motta “Da subito mi ha parlato di disciplina: fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione”. Sulle avversarie nella corsa Scudetto “Sarà un duello contro noi stessi. Ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto, è […]

Leggi l’articolo completo Corsa Scudetto, Vlahovic non menziona l’Inter ma si complimenta con Lautaro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG