I nerazzurri non smettono di pensare all’eredità dei due ex Lazio Acerbi e De Vrij anche se non è detto che partano entrambi. L’Inter in vista della prossima stagione dovrà cercare di acquistare almeno un difensore giovane: i perni centrali della difesa a 3 di Inzaghi infatti sono il 32enne De Vrij ed il 36enne Acerbi, entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno ma l’olandese ha un’opzione di rinnovo per una stagione. L’Inter potrebbe approfittare dell’affollamento che c’è al Chelsea. Cantiere aperto Il club londinese, sotto la guida tecnica di Enzo Maresca, si trova in una fase di ristrutturazione con l’intento di innescare un ciclo vincente. La scorsa estate, il tema dominante è stato il ridimensionamento della rosa, densa di giocatori di alto livello che, non trovando spazio sufficiente in campo, hanno iniziato a guardarsi attorno in cerca di nuove opportunità. Tra questi, Benoit Badiashile si distingue per le […]

Leggi l’articolo completo Inter: c’è un nuovo obiettivo per la difesa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG