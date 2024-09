Il difensore tedesco sabato pomeriggio ad Udine potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. L’Inter si interroga con gli alti e bassi di Benjamin Pavard. Partito con aspettative elevate dopo una stagione precedente quasi impeccabile, il difensore francese sta vivendo un periodo di difficoltà che non ha mancato di suscitare preoccupazioni e domande. L’altalena L’ex Bayern Monaco è stato il migliore in campo contro l’Atalanta, una gara in cui sembrava poter fare addirittura meglio rispetto alla splendida passata stagione. L’errore grave contro il Monza sembrava un incidente di percorso ma poi è arrivato il derby con il Milan in cui ha giocato male per gran parte della gara. Verso Udine La partita contro l’Udinese di sabato pomeriggio potrebbe rappresentare un momento di svolta: la possibilità che venga lasciato a riposare per dare spazio a un altro giocatore si fa sempre più concreta. Yann Aurel Bisseck potrebbe prendere il suo […]

