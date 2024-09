È sempre più avvolto nel giallo il futuro della neonata competizione: nessuno vuole pensare ad un fallimento organizzativo. La rivoluzione nel mondo del calcio internazionale potrebbe vedere un inaspettato freno nelle sue ambizioni di espansione. La nuova edizione del Mondiale per Club, prevista negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 con la partecipazione di ben 32 squadre, si trova di fronte a sfide significative che ne mettono in dubbio la realizzazione. La prima problematica Una delle maggiori preoccupazioni per l’organizzazione di questo evento, come riporta la Gazzetta dello Sport, riguarda l’acquisizione dei diritti televisivi. Di recente è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per i diritti TV in diverse parti del mondo tra cui le Americhe, l’Asia e il territorio Mena (Medio Oriente e Nordafrica), senza però registrare alcun interesse. Un’assenza di offerte che pone il progetto in una situazione di stallo, con la FIFA, […]

