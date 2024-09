I nerazzurri dovranno cercare di tenere duro ancora una volta per quel che riguarda il regista turco. Il Manchester City di Pep Guardiola non smette di seguire più di qualche stella dell’Inter: l’allenatore catalano ammira tanto Alessandro Bastoni e Nicolò Barella ma non solo. Alla continua ricerca di miglioramento I Citizens stanno facendo i conti con il bruttissimo infortunio accorso a Rodri, colui che ha segnato, tra l’altro, il goal in finale di Champions League contro i nerazzurri. Secondo Inter Live, il club inglese sarebbe disposto a investire ben 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di un big della squadra nerazzurra già a gennaio. L’obiettivo Il giocatore che ha attirato l’interesse del City non è altro che Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che da quando è stato schierato davanti alla difesa ha svoltato tutta la sua carriera. D’altronde l’ex Milan si gioca proprio con Rodri la palma del miglior […]

