Il Liverpool è alla ricerca di un degno erede di Salah e, tra le opzioni, spunta anche un big del Milan. Ecco il profilo che piace ai Reds. Nel recente panorama calcistico, un avvenimento ha destato particolare interesse: l’esordio di Federico Chiesa da titolare con la maglia del Liverpool. Questa mossa rappresenta un momento significativo, tanto per l’atleta quanto per il club inglese, che potrebbe presto vedersi impegnato in importanti scelte di mercato per ridefinire la propria formazione. Un debutto che promette Federico Chiesa, dopo un trasferimento dall’Italia all’Inghilterra, ha finalmente debuttato dal primo minuto con la maglia del Liverpool nel corso della partita contro il West Ham in EFL Cup. L’ex giocatore della Juventus ha preso il posto di Mohamed Salah, un cambio significativo che ha permesso di osservare il giocatore in una nuova luce. Nonostante un’estate complicata, Chiesa ha mostrato indizi della sua qualità, fornendo anche un assist, […]

