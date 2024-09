Il Milan starebbe già guardando al prossimo mercato, ragionando su un clamoroso ritorno a Milanello del rossonero. Ecco le ultime. In un contesto di euforia e soddisfazione, il Milan festeggia la sua recente vittoria nel Derby della Madonnina, un successo che ha posto fine a una striscia di sei sconfitte consecutive in questi confronti. In mezzo a questo clima di festa, si prospetta una svolta tattica notevole guidata dall’allenatore Paulo Fonseca, che potrebbe portare a decisioni significative nel mercato di gennaio, rafforzando la squadra per la seconda parte della stagione. In particolare, si parla di un possibile ritorno anticipato di un giovane attaccante dalle prestazioni promettenti. Una nuova tattica inaspettata Fonseca ha sorpreso tutti, compreso l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, con un audace 4-4-2 che ha introdotto non solo una più incisiva fase offensiva, ma anche un equilibrio notevole sul campo. Questo cambiamento tattico, che distacca dalla precedente strategia basata su […]

Leggi l’articolo completo Milan, pazza idea per gennaio: il rossonero torna a Milanello?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG