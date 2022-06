I catalani hanno altri obiettivi per il reparto difensivo rispetto all’olandese che è ritenuto troppo costoso.

Matthijs De Ligt potrebbe essere in uscita dalla Juventus considerata la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Tra le sue pretendenti però secondo Sport non c’è il Barcellona che non versa in buone condizioni economiche.

Non ci sarebbe però solamente il prezzo eccessivamente alto (100 milioni) a scoraggiare i catalani, ma anche il rendimento non sempre all’altezza dell’olandese. I primi nomi della lista del club spagnolo sono Koundé del Siviglia e Kalidou Koulibaly del Napoli; in verità in Spagna insistono molto sul secondo che però sembrerebbe destinato a restare in azzurro per almeno un altro anno. De Laurentiis infatti chiede almeno 35 milioni per il suo centrale.

