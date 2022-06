Sul difensore slovacco che i nerazzurri probabilmente dovranno vendere per necessità incominciano ad arrivare anche altre squadre.

Il Paris Saint Germain non ha ancora convinto l’Inter a cedere Milan Skriniar: i nerazzurri chiedono almeno 70 milioni ed i francesi ne offrono 10 in meno. Ieri però c’è stata una novità: il Chelsea ha chiesto informazioni sfruttando gli ottimi rapporti che lega le due squadre.

Romelu Lukaku

Vedremo se i londinesi faranno sul serio presentando un’offerta; potrebbe anche crearsi un’asta per il difensore facendone lievitare ulteriormente il prezzo. Nel frattempo l’Inter attende in questi giorni il ritorno in città di Romelu Lukaku e si concentra su diverse uscite: possibile un doppio affare con la Cremonese. Al già perfezionato prestito di Ionut Radu, si potrebbe aggiungere quello di Lucien Agoume.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG