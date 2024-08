L’attaccante esterno rossonero è finito nel mirino dei catalani ma al momento non c’è ancora una trattativa; la clausola intanto è scaduta.

Una delle voci che più sta facendo discutere riguarda un possibile interessamento del Barcellona per Rafael Leao anche se l’attaccante in più occasioni ha dimostrato il suo affetto e la sua dedizione per la maglia rossonera.

Interesse catalano

Il Milan ha più volte ribadito, attraverso le parole dei suoi dirigenti, di non avere alcuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi giovani più preziosi. Leao, insieme a Theo Hernandez e Mike Maignan, rappresenta infatti uno dei pilastri su cui si fonda l’attuale progetto tecnico dei rossoneri. Il Barcellona invece sta facendo i conti con le difficoltà che comporta l’acquisto di Nico Williams, attualmente all’Athletic Bilbao e apparentemente poco incline a cambiare aria (ha anche appena annunciato di aver scelto di indossare la numero 10). In questo quadro, secondo Mundo Deportivo, si inserisce l’interesse per Rafael Leao ma anche per Luis Diaz, esterno d’attacco del Liverpool. Tuttavia, è bene notare che al momento ciò che trapela sono solo interessi e speculazioni, ovvero non sono nate ancora trattative.

Rafael Leäo

Il punto della situazione

Se da una parte c’è la chiara volontà del portoghese di restare a Milano per incidere il suo nome nella storia del club, dall’altra esiste la concreta possibilità che un’offerta economicamente vantaggiosa possa far vacillare le resistenze del Milan. C’è infine da considerare che la clausola rescissoria da 150 milioni di euro non è più attiva: per acquistarlo bisogna trattare coi dirigenti rossoneri.

