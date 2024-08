Lo svizzero dei rossoblu rappresenta un profilo in linea con le richieste che Oaktree ha fatto pervenire a Marotta ed Ausilio.

In uno scenario calcistico dinamico dove ogni mossa di mercato può definire il successo di una stagione, l’Inter si appresta a finalizzare un’operazione che potrebbe cambiare le carte in tavola per la squadra allenata da Simone Inzaghi. La necessità di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione sportiva ha portato i dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, ad accelerare i tempi su una trattativa che potrebbe soddisfare le esigenze tecniche e tattiche del club.

Una finestra di mercato in fermento

La ricerca di un nuovo talento per la fascia si inserisce in un contesto di rafforzamento mirato dell’organico, in particolare per quel che concerne il ruolo di vice Dimarco. Tra le varie opzioni valutate, emerge il nome di Dan Ndoye, calciatore del Bologna, che già in passato aveva attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra. La possibilità di vederlo presto vestire il nerazzurro sembra oggi più concreta che mai.

Dan Ndoye

Ndoye, tra passato e futuro

Ndoye rappresenta non solo una soluzione a breve termine ma anche un investimento sul futuro. Con qualità comprovate su tutta la fascia, il suo potenziale può rappresentare una risorsa preziosa per l’Inter nella ricerca di dinamismo e versatilità. In questo scenario, Carlos Augusto potrebbe essere riposizionato come braccetto difensivo, un cambiamento che offrirebbe ad Inzaghi nuove soluzioni tattiche per la difesa. Il costo del passaggio di Ndoye all’Inter si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata adeguata per un giocatore delle sue capacità.

Le alternative in esame

Mentre l’Inter si avvicina alla possibile conclusione dell’affare, il Bologna comincia a guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti e anche questo va a comprovare l’interesse dei nerazzurri per Ndoye. Tra i nomi che circolano come potenziali arrivi in rossoblu ci sono Cyril Ngonge del Napoli e Facundo Pellistri del Manchester United. Questo mostra come il mercato sia un flusso continuo di opportunità e scelte, dove il futuro di un giocatore può influenzare le strategie di più club.

In sintesi, la trattativa per portare Ndoye all’Inter è un esempio lampante di come le mosse di mercato siano frutto di una strategia ben ponderata, mirata non solo a rafforzare l’organico per la stagione imminente, ma anche a gettare le basi per il futuro sportivo del club, esattamente come richiesto da Oaktree.

