Il Barcellona non si arrende e medita un nuovo assalto per Thuram

Nel caotico e sempre in fermento mondo del calcio europeo, le strategie di mercato delle grandi squadre si muovono costantemente al ritmo di offerte e trattative che potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri delle formazioni più prestigiose.

Una delle voci più insistenti che sta circolando attualmente riguarda il possibile trasferimento di Marcus Thuram, il talentuoso attaccante francese che attualmente difende i colori dell’Inter. Questo giocatore, che ha iniziato a calcare i campi di calcio proprio in Italia, è ora al centro di una vera e propria saga di mercato che vedrebbe protagonisti alcuni dei club più titolati del panorama europeo.

Verso un’offerta irrinunciabile?

Recentemente, è emersa una notizia dalla Spagna che potrebbe indicare un significativo interesse del Barcellona per Thuram. Il club catalano, alla ricerca di una nuova linfa per il proprio reparto offensivo, potrebbe considerare l’attaccante francese come una pedina perfetta per rinfrescare le proprie opzioni in attacco, soprattutto alla luce delle voci che circondano l’attuale bomber, Robert Lewandowski, e le speculazioni su una sua possibile partenza.

Il ritorno del Barcellona

Non è la prima volta che il nome di Thuram viene accostato al Barcellona. Già nei primi mesi del 2023, il Barça si era mostrato interessato, ma l’accordo non si era concretizzato principalmente per le perplessità del giocatore riguardo al suo utilizzo nella rosa blaugrana. Tuttavia, la situazione potrebbe ora essere cambiata, con i dirigenti del Barcellona che vedono in Thuram l’ideale rinforzo per una squadra in cerca di nuove soluzioni offensive.

Marcus Thuram e Pedro Pereira

L’offerta catalana

Secondo quanto riportato da fonti spagnole, la situazione finanziaria del Barcellona non permetterebbe un’operazione di soli cash per soddisfare le richieste dell’Inter per Thuram, la cui clausola rescissoria si aggira intorno agli 85 milioni di euro. Per questa ragione, il club catalano starebbe valutando di includere due giocatori come contropartite tecniche nell’offerta per l’attaccante francese. Si tratta di Ansu Fati e di Ronald Araujo. Difficile in ogni caso che l’Inter possa accettare un’offerta che prevede anche contropartite.

