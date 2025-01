Anche l’Inter pensa a Danilo: gli scenari

Il capitano bianconero sembra sorprendentemente molto vicino a lasciare il club piemontese.

Nel panorama calcistico italiano, le dinamiche di mercato si muovono in maniera sempre più veloce e inaspettata.

Tra gli argomenti più caldi del momento c’è il futuro di un noto difensore brasiliano, già inserito pienamente nel cuore della tifoseria della Juventus, ma che ora sembra destinato a nuove avventure.

Il passaggio di testimone

Assumendo il ruolo di capitano dopo l’era di giocatori leggendari come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, il difensore ha dimostrato di essere un pilastro per la retroguardia della Juventus. La sua importanza nello spogliatoio è indiscussa, ma con l’arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore, la sua posizione sembra essere stata messa in dubbio.

Futuro lontano da Torino

È evidente che il rapporto tra il calciatore e il club si trova a un bivio, col contratto in scadenza a giugno 2025 che sembra non sarà rinnovato. Questa situazione ha aperto le porte a ipotesi di trasferimento che coinvolgono altri grandi club italiani, con il Napoli in prima fila già da diverse settimane. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha ulteriormente accelerato l’interesse del club partenopeo.

Piero Ausilio

La situazione

Il Napoli emerge come una delle piste più concrete: la ricerca di un rinforzo difensivo è diventata una priorità per il club azzurro, che vede nel difensore brasiliano la soluzione alle proprie esigenze. Ma come riporta Inter Live, anche il club nerazzurro ha mostrato un certo interesse: la situazione finanziaria e la strategia di mercato definita dalla proprietà Oaktree rendono però complicato un eventuale trasferimento.

