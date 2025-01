L’Al-Nassr di Pioli piomba su un interista

L’ex tecnico rossonero pensa in grande per rafforzare la sua squadra.

Nel panorama del calcio internazionale, le mosse di mercato non si fermano mai, anzi sembrano seguire il ritmo incessante delle partite, con sorprese e colpi di scena che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L’ultimo scenario che si sta delineando vede protagonista Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, ora alla guida dell’Al-Nassr, squadra che partecipa al campionato saudita, intenzionato a rinforzare la sua rosa attingendo proprio dal campionato italiano.

L’idea

L’Al-Nassr, sotto la guida di Stefano Pioli, emerge con un’interessante strategia di mercato mirata a potenziare il proprio organico. Il club saudita ha messo nel mirino un calciatore appartenente all’Inter, ritenuto valido per ampliare le proprie possibilità in campo.

L’offerta

La cifra proposta, come riporta Inter Live, ammonta a 20 milioni di euro, una scommessa significativa con cui si spera di convincere il club nerazzurro a lasciar partire il proprio giocatore. L’Inter, come sottolineato dalle parole di Marotta, è disposta a considerare cessioni solo di fronte a richieste esplicite da parte degli atleti, mantenendo una linea cauta sulle uscite.

Piotr Zielinski

L’obiettivo

Tra le figure che hanno attratto l’interesse dell’Al-Nassr, spicca quella di Zielinski. Le probabilità che Zielinski lasci l’Inter per unirsi al campionato saudita appaiono però estremamente ridotte. Già durante l’estate del 2023, il giocatore aveva escluso la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Ora il polacco, dopo un inizio di stagione in cui ha dovuto trovare il suo spazio e il suo ruolo, è divenuto un elemento abbastanza importante nei piani tecnici del club, contribuendo con le sue prestazioni a rafforzare il progetto sportivo nerazzurro.

