I catalani non versano in una buona situazione economica e per fare mercato hanno bisogno di cedere: l’ala potrebbe essere in uscita.

L’Inter sotto traccia sta già lavorando per migliorare la rosa in vista della prossima stagione e infatti le voci di mercato iniziano ad imperversare.

L’indiscrezione

Dalla Spagna, precisamente El Nacional, arriva una voce clamorosa: il Barcellona potrebbe decidere di cedere Ferran Torres per monetizzare e tra le pretendenti ci sarebbero i nerazzurri. Xavi lo utilizza spesso e volentieri anche se non è sempre un titolare: i suoi numeri dicono 11 reti e 4 assist in 38 presenze in tutte le competizioni. L’allenatore, che ha abbandonato i propositi di addio, non vorrebbe rinunciarvici ma è conscio che un sacrificio è necessario per fare mercato in entrata. Il Barcellona lo comprò per 55 milioni dal Manchester City nel gennaio del 2022 e per cederlo si accontenterebbe di 45 milioni di euro.

Come stanno le cose

L’indiscrezione è bella forte ma ora come ora è difficile immaginarlo all’Inter: anche i nerazzurri devono fare un mercato a costo 0 ma in realtà sarebbe difficile incastrarlo anche nel 3-5-2 di Inzaghi. Sebbene più di qualche volta abbia giocato anche da punta centrale, Ferran Torres resta infatti un’ala d’attacco abile a giocare sia a destra che a sinistra. Gli esterni offensivi non sono previsti sulla carta in un 3-5-2; lo spagnolo prevederebbe un qualcosa di diverso o un cambio modulo.

