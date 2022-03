Il centrocampista del Milan Frank Kessie si avvicina alla scadenza del contratto; il Barcellona è in vantaggio sulla concorrenza.

Molto probabilmente si tratta degli ultimi mesi al Milan per Frank Kessie; l’ivoriano fa richieste molto alte per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo luglio ed i rossoneri non vogliono accontentarlo. In Italia si parla di un’interesse dell’Inter che però difficilmente può accontentare il giocatore.

IM_pallone_serie_A_2020

Il quotidiano catalano L’Esportiu riporta invece che il Barcellona stia per convincerlo. Fonti non confermate parlano di una proposta di ingaggio di 6 milioni di euro più tanti e corposi bonus per convincerlo ad andare alla corte di Xavi. In Spagna infatti Kessie viene visto come la pedina ideale da affiancare a De Jong e Pedri, una specie di quello che era Keita per Guardiola.

