L’esperto di mercato Fabrizio Romano da tempo dice che l’Inter è molto forte su Bremer del Torino; i nerazzurri sostituirebbero De Vrij, in calo ultimamente.

Non ci sono più dubbi ormai, questa è la stagione che sta portando alla consacrazione Gleison Bremer; Fabrizio Romano ha parlato dei movimenti di mercato attorno al centrale del Torino in una diretta del canale SOS Fanta su Twitch. “Bremer fa prestazioni inumane quest’anno”.

“Anche nell’ultima col Cagliari non ha sbagliato nulla, ha annullato letteralmente Joao Pedro. Mercato? Ci stanno arrivando tutti i media, l’Inter spinge da tempo e lo dico da un po’. De Vrij ha perso sicurezze dopo l’infortunio, più che la questione contrattuale, per me è un fattore di testa del giocatore”.

