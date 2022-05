Il Napoli potrebbe perdere il suo difensore centrale più forte, Kalidou Koulibaly; è quanto riportano i media spagnoli.

Kalidou Koulibaly ha il contratto col Napoli in scadenza a giugno 2023 ed ora è il tempo delle scelte: se non sarà rinnovo occorre una cessione per monetizzare e non correre il rischio di perderlo a zero.

Secondo Sport.es il senegalese non avrebbe intenzione di rinnovare perché sarebbe finito nelle mire del Barcellona che sarebbe pronto a spendere 33 milioni di euro; la cifra è bassa proprio per la situazione contrattuale del difensore. Potrebbe essere inserito nell’affare anche il cartellino di Miralem Pjanic, centrocampista che è già stato allenato a Roma da Luciano Spalletti; in ogni caso i catalani prima di comprare devono cedere i difensori Mingueza, Lenglet e Umtiti.

