La Roma per ora è concentrata quasi esclusivamente sulla finale di Conference League ma i dirigenti iniziano a preparare le mosse sul mercato.

Josè Mourinho insieme a Tiago Pinto ragiona su come migliorare la rosa della Roma. Il Corriere dello Sport ritiene che sia molto difficile piazzare il colpo Paulo Dybala per i tempi ristretti, occorrerebbe cedere Zaniolo, e per la concorrenza dell’Inter, da più tempo sul giocatore.

Josè Mourinho

Sul fronte Zaniolo, appunto, non si troverà una soluzione immediata; il suo rientro dopo la rottura del crociato è stato molto altalenante, probabilmente ci si aspettava di più. Ciò ha fatto anche calare il prezzo e se non arriverà un’offerta soddisfacente bisognerà lavorare su un rinnovo. Per quanto riguarda il centrocampo si valuta un pupillo di Josè Mourinho, il trentatreenne Nemanja Matić che può liberarsi a zero dal Manchester United ma chiede uno stipendio esoso.

