Desta grande scalpore e clamore la situazione di Kylian Mbappé che fra poco sarà svincolato e in realtà può già firmare per un’altra squadra.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia della gara poi vinta contro il Southampton ha parlato di Kylian Mbappé. “È ovvio che ci interessi Kylian Mbappé, non siamo ciechi. Di sicuro ci piace, se a qualcuno non piace, allora dovrebbe farsi qualche domanda“.

Kylian Mbappe

“Non possiamo entrare in ballo in queste battaglie, ci sono altre squadre coinvolte. Ma va bene così, Mbappé resta comunque un gran giocatore“. L’attaccante è conteso dal Paris Saint Germain, sua squadra attuale, ed il Real Madrid; i francesi le stanno provando tutte per fargli rinnovare il contratto ma i loro tentativi sembrano destinati a fallire.

