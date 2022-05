Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic non sarà riscattato dal Besiktas e non rientra nei piani di Xavi.

Si può dire che paradossalmente nello scambio Pjanic-Arthur ci siano andate a perdere sia Juventus che Barcellona: entrambi i giocatori non hanno reso dopo quella trattativa e adesso sono pronti a muoversi ancora.

Il quotidiano catalano Sport vede come pretendenti al bosniaco Roma, Fiorentina e Napoli; fuori gioco la Juventus che, dopo il tentativo dell’anno scorso, ha altre idee. Per i giallorossi sarebbe un ritorno, gli azzurri ci penserebbero in casi di partenza di Fabian Ruiz, mentre i viola potrebbero avere difficoltà a riscattare Torreira dall’Arsenal. Di sicuro Pjanic ha un ingaggio alto e per questo viene considerato in uscita dal club catalano.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG